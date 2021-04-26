Глава администрации Зеленского оценил идею пригласить Путина в Киев

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Глава администрации президента Украины Андрей Ермак сообщил, что считает некорректным приглашать президента России Владимира Путина в Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее Владимир Зеленский во время видеообращения предложил Владимиру Путину провести встречу в любой точке Донбасса, где «идет война». В ответ на это российский лидер сообщил, что украинские власти при обсуждении вопросов востока страны должны встречаться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с представителями России. Кроме того, Путин добавил, что готов принять президента Украины в Москве в любое удобное для него время для обсуждения двусторонних отношений.

— Нет, я считаю это (приглашение Путина на переговоры в Киев — прим. «ВМ») некорректным, — сказал Андрей Ермак в беседе с изданием LIGA.net.

Он также рассказал, что считает приглашение Владимира Путина в Донбасс свидетельством готовности к продолжению переговоров. Глава администрации президента подчеркнул, что встреча должна быть проведена там, где украинские военные «каждый день защищают свою родину и рискуют жизнью».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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