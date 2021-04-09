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Путин по телефону обсудил с Эрдоганом Сирию, «Спутник V» и Нагорный Карабах
Фото: Администрация президента РФ

Путин по телефону обсудил с Эрдоганом Сирию, «Спутник V» и Нагорный Карабах

Иван Юминов

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонных переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии, возможное совместное производство вакцины от COVID-19 «Спутник V» и строительство нового канала в Стамбуле. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 9 апреля.

Говоря о противоэпидемических мерах, Эрдоган назвал приоритетом страны обеспечение безопасности иностранных туристов. Отдельно упомянута охрана здоровья россиян, которые посещают Турцию.

Главы стран подчеркнули важность их государств в вопросах стабилизации обстановки в Сирии. Также отмечена актуальность задач совместной борьбы с терроризмом.

Путин рассказал, что основой урегулирования кризиса на Украине являются Минские соглашения. При этом он выразил обеспокоенность тем, что власти страны уклоняются от их реализации и в последнее время идут на провокационные шаги в Донбассе.

Эрдоган оценил шаги России по стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе. Главы стран согласились с тем, что необходимо активизировать работы по восстановлению транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе.

В ходе разговора была упомянута Конвенция Монтрё 1936 года. Она касается стабильности, безопасности и режима Черноморских проливов. Эти положения могут быть нарушены в связи со строительством нового канала рядом со Стамбулом, сообщается на сайте ведомства.

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Реджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путинпереговоры
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