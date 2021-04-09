Песков заявил, что Украина превращается в нестабильный регион

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Украина становится потенциально нестабильным и взрывоопасным регионом, поэтому соседние государства принимают меры по защите своей безопасности. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель прошли переговоры. Во время разговора Меркель призвала российского лидера отказаться от военного присутствия у границ с Украиной, пишет РИА Новости.

— Безусловно, сейчас, к сожалению, Украина снова превращается в потенциально очень нестабильный регион. И, конечно, любая страна, которая имеет у своих границ нестабильный регион — опасный, взрывоопасный регион — конечно, страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, — заявил Песков, отвечая на вопрос, как Путин прокомментировал призыв Меркель.

В свою очередь вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев призвал предотвратить силовую операцию Киева в Донбассе.

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