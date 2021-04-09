Косачев призвал предотвратить силовую операцию Киева в Донбассе

Фото: Пресс-служба Совфеда

Мировое сообщество должно работать на предотвращение силовой операции Киева на востоке Украины. Об этом рассказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем аккаунте в Facebook.

По его словам, Россия делает все возможное для недопущения вооруженного столкновения в регионе. В частности, данный вопрос рассматривается в ходе переговоров президента России с коллегами по «нормандскому формату», уточнил Косачев.

— Украинские руководители не справляются. Все действия мирового сообщества по Юго-Востоку Украины должны быть, как и российские, направлены только на одно — предотвратить силовую операцию Киева. Иного пути нет, даже если придется пойти другим путем, — написал политик.

Он подчеркнул, что Россия демонстрирует готовность защищать своих граждан, что является «профилактикой конфликта».

Косачев убежден, что к силовым мерам на востоке Украины президента страны Владимира Зеленского подталкивают радикалы-националисты. По мнению Косачева, избиратели ждали, что Зеленский перестанет видеть в жителях региона экстремистов и сможет наладить с ними диалог.

— У нас в России получилось блестяще. Зеленский, как бледная копия Ющенко и Порошенко, окончательно забуксовал, он по-прежнему видит выход для себя только в «подъеме боевого духа» той части населения, которая находится по его сторону линии соприкосновения, и игнорировании другой его части, по идее, такой же неотъемлемой, — добавил Косачев.

Ранее политолог объяснил, что может стать с Зеленским в случае обострения ситуации в Донбассе.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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