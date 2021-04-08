Политолог объяснил, что может стать с Зеленским в случае обострения ситуации в Донбассе

Фото: president.gov.ua

Политолог, кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала «Архонт» Антон Бредихин в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости вступления Украины в НАТО «голосом в пустыне». По его словам, Зелеский может улететь из страны в случае обострения ситуации в Донбассе, и даже претендовать на новый президентский срок.

— То, что эта необходимость не будет удовлетворена было понятно изначально, что-то прогнозировать вообще не стоит. Украина не подходит по необходимым параметрам для вступления в НАТО. У нее есть нерешенный территориальный конфликт, у нее не высокий уровень армии, есть ряд показателей, которые не подходят под стандарты НАТО, — пояснил эксперт.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

По словам Бредихина, Зеленский хочет решить конфликт в Донбассе с помощью НАТО, уничтожить жителей Донецка и Луганска.

— Видимо, Зеленский хочет повторения событий в Югославии в 90-е годы. Он хочет бомбежки со стороны НАТО, после его призыва он получит снижение рейтинга на внешнем и внутреннем политическом поле. Естественно, НАТО на такую рискованную операцию не пойдет, как бы Зеленский того не хотел. Его призыв направлен на то чтобы европейцы стали больше прислушиваться к Украине, — считает собеседник.

Бредихин подчеркнул, что последние переговоры Европы и России о ситуации в Донбассе обошлись без участия украинской стороны.

— Мы видим, что ни Порошенко, ни Зеленский не хотят реализовывать Минские соглашения, разваливая процесс мирных переговоров. Украина хочет новый договор, но что это за соглашение, я думаю, Зеленский не понимает и ждет новых приглашений от европейцев, — сообщил политолог.

Если Зеленский начнет полномасштабную войну на Донбассе, то на стороне Донбасса будут добровольцы, российская армия.

— И тут украинцы увидят российскую армию, о которой говорят уже несколько лет, Потому что Россия, в первую очередь, будет защищать своих граждан, которые есть в Донецкой и Луганской народных республиках. Агрессоры мы и так для Украины. В случае этого конфликта мы получим две новые российские территории в свой состав. Любая опасность в Донбассе приведет к тому, что украинская армия перестанет существовать. Никакой тревожной ситуации для Зеленского я не вижу, он досидит свой президентский срок. Порошенко точно так же проиграл ряд битв и сейчас он в политике, он не потерялся. Так и Зеленский может потом претендовать на второй срок. В случае горячей стадии конфликта – самолет – Борисполь – Испания или другая страна, — отметил Бредихин.

Собеседник добавил, что приказы по эскалации ситуации на Донбассе Зеленскому поступают из США, сам он никогда самостоятельной фигурой не будет.

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