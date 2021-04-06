«Война нужна всем»: военный эксперт описал худший сценарий конфликта в Донбассе

Фото: ZUMAPRESS.com

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Киев идет на обострение ситуации на линии соприкосновения противоборствующих сторон. Каким может быть худший сценарий конфликта в Донецкой и Луганской народных республиках? Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявил, что для развязывания войны, в которую вступит Россия, должен произойти крупномасштабный террор в отношении местного населения.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Конфликт в Донбассе

— Согласно российской Конституции там должен произойти крупномасштабный террор в отношении местного населения. Перестрелки ведутся между войсками, учитывая это, вооруженные силы России обязаны вступить на защиту своих границ. Речь идет о том, что Россия в любой точке мира должна защищать жизнь и здоровье своих граждан. На территории Украины проживает 600 тысяч наших граждан. Президент должен получить согласие Федерального собрания РФ на введение войск на территорию другого государства. Должно быть основание для ввода войск, например начались массированные удары силами артиллерии по мирным объектам города. В этом случае мы должны ввести войска для обеспечения безопасности наших граждан, — отметил эксперт.

По словам Сивкова, «война на Украине нужна всем», кроме России и народных республик:

— Зеленскому – для того, чтобы показать себя крутым и оправдать свое существование, Байдену – по личным соображениям и экономическим, нужно консолидировать американское общество, для этого нужен реальный страшный враг в лице России. Такой же показатель для европейских элит, которые находятся в тяжелой постковидной ситуации. Война нужна, — заявил собеседник.

Исходя из этого, эксперт описал следующий сценарий: в рамках подготовки учений «Защитник Европы 2021» в районах предстоящих боевых действий будут созданы группировки войск. В рамках учений будет воспроизводиться фабула, что Россия якобы нападает на независимую Украину, НАТО вступает в войну, чтобы обеспечить защиту Украины.

— После создания этих группировок, когда фабула учений будет завершена, украинские военные начинают реальные боевые действия. Скорее всего, они будут идти по двум направлениям – луганскому и донецкому. Участие в военных действиях начнут ударные группировки, целью которых будет прорывать оборону ДНР и ЛНР, продвинувшись в глубину территории, обеспечить изоляцию республик от территории России, — пояснил Сивков.

Доктор военных наук подчеркнул, что украинские военные начнут наносить массированные ракетные удары по жилым кварталам, войскам, потому что не обладают необходимыми техническими средствами для точечного поражения военных объектов.

— НАТО предоставлять им ничего не будет, потому что заинтересован в том, чтобы в это дело ввязалась Россия. Дальше вступает в дело Россия, после этого — НАТО. Это наихудший сценарий. На каждом этапе есть куча проблем. Перед Зеленским стоит жуткий призрак Саакашвили 2008 года, ему не хочется пройти по его стопам. Может все закончится тем, что он потеряет не только должность, но и жизнь. Чтобы обеспечить успешно наступление, украинской армии нужно трехкратное превосходство перед ДНР и ЛНР. НАТО понимает, что хорошо развязать войну небольшую с Россией, но страшновато, — добавил Сивков.

По его словам, это может кончится применением тактического ядерного оружия либо со стороны России, либо со стороны НАТО.

Читайте также: Песков заявил, что вступление Украины в НАТО только усугубит кризис в Донбассе