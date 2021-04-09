МИД РФ: Воинственный настрой Киева приводит к обострению обстановки в Донбассе

Фото: МИД РФ

Воинственный настрой Киева, который живет иллюзией решить конфликт на востоке Украины военным путем, приводит к обострению обстановки в Донбассе. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в пятницу, 9 апреля.

По ее словам, Россия внимательно следит за ситуацией на востоке Украины.

— К сожалению, обстановка там остается сложной, имеет тенденцию к обострению. Причина тому — воинственный настрой Киева, который по-прежнему живет иллюзией относительно возможности силового решения конфликта на юго-востоке страны, — отметила Захарова.

Она добавила, что российская угроза и планы Москвы якобы напасть на Украину являются мифом и нагнетающейся истерией, которую транслируют украинские СМИ. По мнению Захаровой, действиями Киева открыто руководят западные кураторы.

Ранее в Киеве начали говорить об обострении ситуации в Донбассе. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках заявили, что со стороны Киева идут провокации, а на линии соприкосновения появились десятки единиц украинской техники, пишет РИА Новости.

В свою очередь вице-спикер Совета федерации РФ Константин Косачев призвал предотвратить силовую операцию Киева в Донбассе.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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