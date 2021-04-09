Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
МИД РФ: Воинственный настрой Киева приводит к обострению обстановки в Донбассе
Фото: МИД РФ

МИД РФ: Воинственный настрой Киева приводит к обострению обстановки в Донбассе

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Воинственный настрой Киева, который живет иллюзией решить конфликт на востоке Украины военным путем, приводит к обострению обстановки в Донбассе. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в пятницу, 9 апреля.

По ее словам, Россия внимательно следит за ситуацией на востоке Украины.

— К сожалению, обстановка там остается сложной, имеет тенденцию к обострению. Причина тому — воинственный настрой Киева, который по-прежнему живет иллюзией относительно возможности силового решения конфликта на юго-востоке страны, — отметила Захарова.

Она добавила, что российская угроза и планы Москвы якобы напасть на Украину являются мифом и нагнетающейся истерией, которую транслируют украинские СМИ. По мнению Захаровой, действиями Киева открыто руководят западные кураторы.

Ранее в Киеве начали говорить об обострении ситуации в Донбассе. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках заявили, что со стороны Киева идут провокации, а на линии соприкосновения появились десятки единиц украинской техники, пишет РИА Новости.

В свою очередь вице-спикер Совета федерации РФ Константин Косачев призвал предотвратить силовую операцию Киева в Донбассе.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также: Депутат Госдумы оценила планы США отправить корабли в Черное море

МИД РоссииМария ЗахароваДонбасс
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где в Москве знакомиться с девушками: инструкция для начинающих

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Андрей Губин уехал из России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Покорение Арктики: чем русский путь во льдах лучше Суэцкого канала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Артист года» или биогумус: что нам делать с Моргенштерном

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Брежневские времена: эпоха застоя или золотой век СССР

Все мнения
О проекте
Читайте нас в