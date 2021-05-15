Израильские истребители поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа

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Израильские истребители нанесли удар по объекту, принадлежащему военной разведке ХАМАС. Об этом в субботу, 15 мая, рассказали в пресс-службе израильской армии.

Речь идет об объекте военной разведки ХАМАС, который находится в северной части секторе Газа. Информации о пострадавших нет, сообщает ТАСС.

Конфликт между Израилем и Палестиной

Напомним, 7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС

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