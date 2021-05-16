Слуцкий: РФ готова предоставить площадку для палестино-израильских переговоров

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия готова предоставить московскую площадку для переговоров по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом в субботу, 15 мая, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

По его словам, Россия также готова пригласить на переговоры арабские страны, которые установили дипломатические отношения с Израилем в последнее время. Речь идет о Египте, Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии.

— Мы готовы предоставить московскую площадку — мы это Россия, это МИД, это Государственная Дума, — заявил Слуцкий.

Он добавил, что российские парламентарии ежедневно находятся на связи с коллегами с той и с другой стороны конфликта.

Конфликт между Израилем и Палестиной

Напомним, 7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС

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