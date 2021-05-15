СМИ: Все иностранные авиакомпании приостановили рейсы в Израиль

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Все иностранные авиакомпании по соображениям безопасности приостановили рейсы в Израиль. Об этом в субботу, 15 мая, сообщила государственная израильская радиостанция Kan.

Отмечается, что одними из последних полеты в Израиль приостановили авиакомпании из ОАЭ.

Конфликт между Израилем и Палестиной

Напомним, 7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС

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