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Пять человек пострадали после стрельбы в Нью-Йорке
Фото: pixabay.com/F. Muhammad

Пять человек пострадали после стрельбы в Нью-Йорке

Кирилл Николаев

Происшествия

В Бронксе на севере Нью-Йорка произошла стрельба. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщила телекомпания NBC.

Инцидент произошел в 04:00 по московскому времени. Полиция обнаружила одного из пострадавших на месте происшествия. Еще четверо самостоятельно пришли в больницу. Ранения у большинства пострадавших не являются опасными для жизни.

Информация о причинах стрельбы пока не поступала.

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