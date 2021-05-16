Пять человек пострадали после стрельбы в Нью-Йорке

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В Бронксе на севере Нью-Йорка произошла стрельба. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщила телекомпания NBC.

Инцидент произошел в 04:00 по московскому времени. Полиция обнаружила одного из пострадавших на месте происшествия. Еще четверо самостоятельно пришли в больницу. Ранения у большинства пострадавших не являются опасными для жизни.

Информация о причинах стрельбы пока не поступала.

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