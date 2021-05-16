Пожарные ликвидировали возгорание на складе в Подмосковье

Фото: Мобильный репортер/ АГН «Москва»

Пожарные ликвидировали возгорание двухэтажного склада и деревянных поддонов в Подмосковье. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

Напомним, двухэтажный склад загорелся в поселке Горки Ленинские. Также пламенем оказались объяты деревянные поддоны, которые находились на открытой площадке. Огонь распространился на площади в пять тысяч квадратных метров. В результате пожара горящий склад рухнул.

Возгораниеудалось локализовать на площади две тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала, сообщает ТАСС.

Видео: АГН «Москва»

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