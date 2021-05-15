СМИ сообщили о пожаре на складе в Подмосковье

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Ленинский городской округ, рабочий посёлок Горки Ленинские Карта всех событий

Двухэтажный склад загорелся в поселке Горки Ленинские. Об этом в субботу, 15 мая, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что огонь распространился на площади в пять тысяч квадратных метров.

По данным источника, пламенем объяты также деревянные поддоны, которые находятся на открытой площадке. Есть угроза, что оно перекинется на расположенный рядом металлический ангар и фуры.

В сообщении отмечается, что здание склада обрушилось.

Ранее сообщалось, что во время пожара в Электростали пострадали две женщины.

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