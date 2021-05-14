Уникальный вертолет для тушения пожаров впервые представят на МАКС-2021

Фото: Информационная служба МАКС-2021

Опытный образец модернизированного вертолета Ка-32А11М впервые представят в рамках Международного авиационно-космического салона — МАКС-2021.

Обновления позволили расширить диапазон применения вертолета, а также повысить эффективность выполнения работ по тушению пожаров. Благодаря использованию в составе силовой установки новых двигателей ВК-2500ПС-02 повышенной мощности были улучшены летные характеристики в жарких условиях и на высокогорье. Таким образом, воздушное судно можно применять в условиях с максимальной взлетной массой на высотах более двух километров.

Помимо этого, были улучшены ресурсные характеристики двигателей. При сложных погодных условиях пилоту и экипажу значительно поможет новый комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. А благодаря адаптации к использованию очков ночного видения стала возможна круглосуточная эксплуатация вертолета.

С помощью новой системы пожаротушения СП-32 вертолет может сбрасывать на очаг возгорания четыре тонны воды с добавлением до 400 литров пеноагента. Забор воды производится в автоматическом режиме, а сброс — через систему створок с цифровым управлением. Последняя дает возможность сбрасывать воду из четырех баков либо попарно, либо поочередно. Кроме того, можно регулировать углы открытия створок, что позволяет увеличивать время сброса воды. Благодаря улучшениям у вертолета есть возможность тушить пожары и в многоэтажных зданиях. Это позволяет сделать водяная пушка.

Впервые в мире данный вертолет можно использовать при тушении возгораний при температурах до минус 20 градусов по Цельсию благодаря электрическому обогреву систем СП-32.

Напомним, что МАКС-2021 состоится в подмосковном городе Жуковском с 20 по 25 июля.

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