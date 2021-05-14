Две женщины пострадали во время пожара в Электростали

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Две женщины пострадали во время пожара в подмосковной Электростали. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 14 мая.

Инцидент произошел на улице Ялагина, дом 16, на девятом этаже здания. Пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади в 35 квадратных метров, уточнил источник «ВМ».

Ранее сообщалось о том, что дело бандитов, убивших в Москве четырех человек, направлено в суд.

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