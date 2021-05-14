Генеральный директор частной компании в ходе личного конфликта застрелил геодезиста

Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Ступино Карта всех событий

Подозреваемого в убийстве геодезиста задержали в Ступине. Об этом в пятницу, 14 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Она уточнила, что тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружили неподалеку от поселка Михнево. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».Оперативники задержали 37-летнего жителя Москвы. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.

По данным источника «ВМ», знакомого с материалами дела, тело умершего обнаружили в лесополосе у поворота на Торбеево, неподалеку от автобусной остановки. Оно было завалено бревнами и ветками.

Источник уточнил, что в какой-то момент между мужчинами произошла ссора. По всей видимости, злоумышленник не смог совладать с собой и застрелил своего оппонента. «Вечерней Москве» удалось выяснить, что подозреваемым является генеральным директором компании, которая занимается строительно-технической экспертизой и обследованием. По данным источника «ВМ», он владеет самозарядным ружьем, которое было найдено у него в ходе обысков.

Ранее «ВМ» сообщала, что дело бандитов, убивших в Москве четырех человек, направлено в суд.

Читайте также: Маньяка, задержанного по подозрению в изнасиловании школьницы в Нижегородской области, опознали