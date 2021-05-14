Дело бандитов, убивших в Москве четырех человек, направлено в суд

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Члены банды, которые обвиняются в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе четырех убийств, предстанут перед судом. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Московской области.

По данным следствия, в сентябре 2009 года двое граждан Таджикистана собрали банду в московском регионе. Они «работали» до 2013 года и за это время убили четырех человек. Также банда была замешана по меньшей степени в трех покушениях на убийство.

Так, одну из своих жертв банда убила в 2009 году на рынке. В том же месте они совершили покушение на трех человек. А в 2010 году обвиняемые убили двух соотечественников на территории Пушкинского района.

Одного из членов группировки Московский суд в 2019 году приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении других участников банды передали на рассмотрение в Московский областной суд.

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