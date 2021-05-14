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Мужчину жестоко избили в парке на юге Москвы
Фото: feo.rk.gov.ru

Мужчину жестоко избили в парке на юге Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

На юге столицы неизвестные жестоко избили москвича. Об этом в пятницу, 14 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел ночью 12 мая в парке «Царицыно». Житель столицы совершал прогулку, как вдруг на него напали неизвестные. Они избили мужчину, нанеся ему множество травм, среди которых переломы минимум семи ребер. Позже потерпевший был госпитализирован.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.

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