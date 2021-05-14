Житель Подмосковья бросил телевизор в Вечный огонь

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Сотрудники правоохранительных органов подмосковных Химок задержали мужчину по подозрению в вандализме у Вечного огня. Об этом в пятницу, 14 мая, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел РФ.

Как уточняет ведомство, житель Химок заявил в полицию, что неизвестный мужчина бросил в пламя Вечного огня телевизор, который впоследствии загорелся.

По подозрению в совершении этого деяния был задержан 32-летний местный житель. Медиосвидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 214 Уголовного кодекса РФ «Вандализм». С мужчины взята подписка о невыезде, сообщает «МВД Медиа».

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