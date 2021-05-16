СМИ: Два человека погибли после столкновения катеров в Саратовской области

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В Саратовской области два человека погибли и трое пострадали после столкновения катеров. Об этом СМИ сообщают в воскресенье, 16 мая.

Уточняется, что два судна — «Прогресс» и «Смарткрафт» — столкнулись во время осуществления поворота. По предварительной информации, в результате инцидента погибли мужчина и женщина. Еще трое пострадавших доставлены на берег, сообщает Telegram-канал Mash.

Личности погибших, а также обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Читайте также: Совершившие неудачное приземление парашютисты отправлены на амбулаторное лечение