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СМИ: Два человека погибли после столкновения катеров в Саратовской области
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

СМИ: Два человека погибли после столкновения катеров в Саратовской области

Илья Ашуров

Происшествия

В Саратовской области два человека погибли и трое пострадали после столкновения катеров. Об этом СМИ сообщают в воскресенье, 16 мая.

Уточняется, что два судна — «Прогресс» и «Смарткрафт» — столкнулись во время осуществления поворота. По предварительной информации, в результате инцидента погибли мужчина и женщина. Еще трое пострадавших доставлены на берег, сообщает Telegram-канал Mash.

Личности погибших, а также обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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столкновениекатераСаратовская область
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