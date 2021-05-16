Совершившие неудачное приземление парашютисты отправлены на амбулаторное лечение

Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Парашютисты, которые пострадали в результате неудачного приземления в Подмосковье, отправлены на амбулаторное лечение. Об этом в воскресенье, 16 мая, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Уточняется, что оба пострадавших после происшествия в Сергиевом Посаде были доставлены в областную больницу, где были обследованы врачами.

— Один пациент направлен на амбулаторное лечение, второй от госпитализации отказался, так же направлен на амбулаторное лечение, — приводит слова пресс-службы РИА Новости

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что двое мужчин, которые прыгали в тандеме с парашютом, произвели жесткую посадку в деревне Вихрево под Сергиевым Посадом. Сообщалось, что они оба серьезно пострадали. 36-летний инструктор получил закрытый перелом левой стопы, а его 26-летнего пассажира госпитализировали с переломами таза и поясничного отдела позвоночника.

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