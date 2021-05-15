Пятнадцать грузовых вагонов сошли с рельсов под Самарой

Фото: Пресс-служба МЧС по Самарской области

Пятнадцать вагонов из грузового состава сошли с рельсов в Самарской области, в результате чего оказалось повреждено железнодорожное полотно путей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в субботу, 15 мая.

Уточняется, что инцидент произошел днем в субботу в селе Тоузаково Кинель-Черкасского района на 1200-м километре Куйбышевской железной дороги. В результате происшествия никто не пострадал.

— Произошел сход разногрузных вагонов, перевозивших каменный уголь, пиломатериалы, металл. Опасных грузов нет, повреждены контактные линии передач, прогнозируется задержка поездов, — говорится на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что в связи со случившимся был развернут оперативный штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров.

К месту происшествия направили два аварийно-восстановительных поезда.

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