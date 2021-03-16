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Около 20 вагонов грузового состава сошли с рельсов в Челябинской области
Фото: youtube.com

Около 20 вагонов грузового состава сошли с рельсов в Челябинской области

Юлия Курганова

Происшествия

На 1978 километре перегона Сыростан — Хребет Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области сошли с рельсов 17 вагонов с углем. Об этом во вторник, 16 марта, сообщается на сайте Уральского следственное управления на транспорте СК России.

Уточняется, что происшествие случилось в 05:20 (03:20 по московскому времени). В результате инцидента никто не пострадал, повреждено железнодорожное полотно.

В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего. Следователи опрашивают работников локомотивной бригады, железной дороги, устанавливается сумма причиненного ущерба.

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Челябинская областьжелезнодорожные поездасошел с рельс
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