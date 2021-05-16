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Спасатели нашли потерявшегося в московском лесу велосипедиста
Фото: Pixabay / Luisella Planeta Leoni

Спасатели нашли потерявшегося в московском лесу велосипедиста

Юлия Павлушова

Происшествия

Столичные спасатели нашли 19-летнего велосипедиста, который потерялся в лесу. Об этом сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы в воскресенье, 16 мая.

Уточняется, что молодой человек планировал покататься на велосипеде и доехать до Мытищ из Северного Измайлова через лесопарк. Однако он заблудился, когда заехал в лесные топи в темноте. Тогда велосипедист позвонил по номеру 112 и сообщил свои координаты GPS.

По словам старшего дежурного смены спасательного отряда № 5 Андрея Макарова, у молодого человека в лесу началась паническая атака. Спасатели помогли ему выйти из леса и добраться до ближайшей остановки транспорта.

Спасательная операция продолжалась не больше часа, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что беременную женщину спасли при пожаре на улице Адмирала Ушакова в столице.

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