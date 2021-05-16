Водитель мотоцикла пострадал в результате ДТП на северо-востоке Москвы

Фото: АГН «Москва»

Россия, Москва, проспект Мира, 111 Карта всех событий

В результате ДТП на северо-востоке столицы пострадал один человек. Об этом в воскресенье, 16 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом рядом с домом № 111 на проспекте Мира. В результате инцидента пострадал водитель мотоцикла. Его госпитализировали в одну из столичных больниц с тяжелыми повреждениями.

Ранее «ВМ» писала о десяти пострадавших после ДТП в Красноярском крае. Инцидент произошел на 473-м километре дороги Р257 «Енисей». По предварительным данным, 20-летний водитель иномарки не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом.

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