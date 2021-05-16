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Крупный пожар произошел на лесокомбинате в Ульяновской области
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Крупный пожар произошел на лесокомбинате в Ульяновской области

Илья Ашуров

Происшествия

В Ульяновской области загорелся лесокомбинат, площадь возгорания оценивается в 3350 квадратных метров. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что возгорание опилок произошло на лесокомбинате в поселке Майне. Через некоторое время пожар разросся и перекинулся на близлежащие жилые дома. Также огнем охвачен и склад с поддонами, на которых лежат опилки.

— Пожар произошел в здании бывшего лесокомбината. Площадь горения на данный момент составляет 3350 гектаров, — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Добавляется, что пожару присвоен повышенный ранг сложности. На место происшествия прибыла дополнительная пожарная техника — в общей сложности 19 единиц.

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Ульяновская областькомбинатпожар
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