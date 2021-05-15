Десять человек пострадали после ДТП в Красноярском крае

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Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в ночь на субботу, 15 мая, в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Красноярскому краю.

Инцидент произошел на 473-м километре дороги Р-257 «Енисей». По предварительным данным, 20-летний водитель иномарки не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии пострадали оба водителя и восемь пассажиров. Все они госпитализированы.

Выясняются все обстоятельства случившегося, сообщает ТАСС.

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