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Десять человек пострадали после ДТП в Красноярском крае
Фото: moscow-live

Десять человек пострадали после ДТП в Красноярском крае

Кирилл Николаев

Происшествия

Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в ночь на субботу, 15 мая, в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Красноярскому краю.

Инцидент произошел на 473-м километре дороги Р-257 «Енисей». По предварительным данным, 20-летний водитель иномарки не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии пострадали оба водителя и восемь пассажиров. Все они госпитализированы.

Выясняются все обстоятельства случившегося, сообщает ТАСС.

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Красноярский крайДТПпострадавшие
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