Автомобиль загорелся на проезжей части на востоке Москвы

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Россия, Москва, Большая Семёновская улица, 27к1 Карта всех событий

На востоке столицы на проезжей части загорелся легковой автомобиль. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел рядом с домом 27 на Большой Семеновской улице. На месте происшествия уже работают экстренные службы. В настоящее время движение в сторону центра по указанной улице ограничено, сообщает пресс-служба столичного ведомства.

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Ранее «Вечерняя Москва» писала об аналогичном случае. 17 мая возгорание грузовика произошло в Ходынском тоннеле. Вскоре оно было ликвидировано.

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