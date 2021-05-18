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Автомобиль загорелся на проезжей части на востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Автомобиль загорелся на проезжей части на востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Большая Семёновская улица, 27к1 Карта всех событий

На востоке столицы на проезжей части загорелся легковой автомобиль. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел рядом с домом 27 на Большой Семеновской улице. На месте происшествия уже работают экстренные службы. В настоящее время движение в сторону центра по указанной улице ограничено, сообщает пресс-служба столичного ведомства.

Автомобиль загорелся на проезжей части на востоке МосквыФото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Ранее «Вечерняя Москва» писала об аналогичном случае. 17 мая возгорание грузовика произошло в Ходынском тоннеле. Вскоре оно было ликвидировано.

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