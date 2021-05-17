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Автомобиль загорелся в Ходынском тоннеле на севере Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Автомобиль загорелся в Ходынском тоннеле на севере Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Ходынский тоннель Карта всех событий

В тоннеле на севере столицы загорелся грузовой автомобиль. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Возгорание грузовика произошло в Ходынском тоннеле. Вскоре оно было ликвидировано. Из-за инцидента перекрыты две полосы — движение в сторону центра затруднено, уточнили в пресс-службе ведомства. На месте работают экстренные службы.

Автомобиль загорелся в Ходынском тоннеле на севере МосквыФото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Ранее «Вечерняя Москва» писала об аварии, которая произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) перед въездом в Лефортовский тоннель. Столкнулись два легковых автомобиля, один из них — такси. В результате аварии машину такси вынесло на полосу встречного движения.

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