ДТП произошло перед въездом в Лефортовский тоннель
Россия, Москва, Третье транспортное кольцоКарта всех событий
ДТП с участием двух автомобилей произошло на востоке столицы. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщил Telegram-канал «Москва на дорогах».
Авария произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) перед въездом в Лефортовский тоннель. Столкнулись два легковых автомобиля, один из них — такси. В результате аварии такси вынесло на полосу встречного движения.
Затора на участке дороги, где произошел инцидент, нет. О пострадавших в результате ДТП не уточняется.
Читайте также: Кран-манипулятор наехал на двух девушек в парке на севере Москвы