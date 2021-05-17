ДТП произошло перед въездом в Лефортовский тоннель

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

ДТП с участием двух автомобилей произошло на востоке столицы. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщил Telegram-канал «Москва на дорогах».

Авария произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) перед въездом в Лефортовский тоннель. Столкнулись два легковых автомобиля, один из них — такси. В результате аварии такси вынесло на полосу встречного движения.

Видео: Telegram-канал «Москва на дорогах»

Затора на участке дороги, где произошел инцидент, нет. О пострадавших в результате ДТП не уточняется.

Видео: Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»

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