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Водитель мотоцикла пострадал в результате ДТП на севере столицы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Водитель мотоцикла пострадал в результате ДТП на севере столицы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 52 Карта всех событий

На севере Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом около дома 52 на Ленинградском проспекте. Водитель двухколесного транспорта получил повреждения, он был госпитализирован. В настоящее время движение в месте ДТП затруднено в сторону центра почти на два километра.

Видео: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Ранее «Вечерняя Москва» писала об аварии, которая произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) перед въездом в Лефортовский тоннель. Столкнулись два легковых автомобиля, один из них — такси. В результате аварии машину такси вынесло на полосу встречного движения.

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