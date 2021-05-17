Молодая пара на электросамокате сбила женщину в центре Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Лужнецкая набережная Карта всех событий

В центре столицы неизвестные на электросамокате сбили женщину и скрылись, не оказав ей помощь. Об этом в понедельник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером 16 мая. Москвичка прогуливалась по Лужнецкой набережной, как вдруг на нее наехал электросамокат. В результате столкновения женщина получила травму руки. По словам потерпевшей, она попросила молодого человека и девушку, которые ее сбили, оказать ей помощь или хотя бы вызвать врачей, однако последние предпочли скрыться с места происшествия.

Позже у москвички диагностировали закрытый перелом левой руки. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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