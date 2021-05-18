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Следком начал проверку по факту смерти двух человек во время пожара в Коломне
Фото: СК РФ / Свердловская область

Следком начал проверку по факту смерти двух человек во время пожара в Коломне

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Московская область, Коломна, улица ДзержинскогоКарта всех событий

Следственный комитет инициировал проверку по факту гибели двух человек во время пожара в Коломне. Об этом во вторник, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, возгорание произошло 18 мая в жилом доме на улице Дзержинского. После локализации пожара в одной из квартир были найдены тела двух человек — мужчины и женщины. Возможной причиной возгорания называют замыкание электровыключателя.

В ходе проверки правоохранители установят обстоятельства произошедшего.

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