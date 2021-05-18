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Пожар произошел в складском помещении в Новой Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Пожар произошел в складском помещении в Новой Москве

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, поселение Щаповское, квартал № 200Карта всех событий

В Новой Москве в складском помещении произошло возгорание. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 18 мая.

Уточняется, что пожар случился на территории поселка Щапово в одноэтажном здании. Возгоранию присвоен ранг «1 БИС».

Огонь распространился на 100 квадратных метров, в настоящее время пожар локализован.

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