Пожар произошел в складском помещении в Новой Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Щаповское, квартал № 200 Карта всех событий

В Новой Москве в складском помещении произошло возгорание. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 18 мая.

Уточняется, что пожар случился на территории поселка Щапово в одноэтажном здании. Возгоранию присвоен ранг «1 БИС».

Огонь распространился на 100 квадратных метров, в настоящее время пожар локализован.

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