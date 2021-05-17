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Возгорание мусора на севере Москвы ликвидировано
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Возгорание мусора на севере Москвы ликвидировано

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Ильменский проезд, 15Ас3 Карта всех событий

На севере столицы ликвидировали возгорание мусора. Об этом в понедельник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Ранее в Сети появилось видео пожара. По данным источника «ВМ», огонь охватил около 500 квадратных метров. Также источник «ВМ» уточнил, что из-за ветра огонь распространяется довольно быстро.

Видео: Telegram-канал «Москва на дорогах»

Ранее «ВМ» писала о возгорании мусора в Ильменском проезде, дом 15а, строение 3. Пожару был присвоен первый ранг сложности из пяти возможных. На севере столицы 17 мая был еще один пожар. В Ходынском тоннеле загорелся грузовой автомобиль. Вскоре возгорание было ликвидировано.

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