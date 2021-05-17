Появилось видео с места возгорания мусора на севере Москвы
Россия, Москва, Ильменский проезд, 15Ас3 Карта всех событий
В северной части столицы около строящегося жилого комплекса произошло возгорание мусора. По данным источника «ВМ», огонь охватил около 500 квадратных метров. В Сети появилось видео с места пожара.
На них запечатлен процесс пожара. Наблюдается открытый огонь, а также клубы темного дыма.
Источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах уточнил, что в настоящее время пожар локализован.
Ранее «ВМ» писала о возгорании мусора в Ильменском проезде, дом 15а, строение 3. Пожару был присвоен первый ранг сложности из пяти возможных.
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