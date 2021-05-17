Появилось видео с места возгорания мусора на севере Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Ильменский проезд, 15Ас3 Карта всех событий

В северной части столицы около строящегося жилого комплекса произошло возгорание мусора. По данным источника «ВМ», огонь охватил около 500 квадратных метров. В Сети появилось видео с места пожара.

На них запечатлен процесс пожара. Наблюдается открытый огонь, а также клубы темного дыма.

Видео: Очевидец

Источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах уточнил, что в настоящее время пожар локализован.

Видео: Telegram-канал «Москва на дорогах»

Ранее «ВМ» писала о возгорании мусора в Ильменском проезде, дом 15а, строение 3. Пожару был присвоен первый ранг сложности из пяти возможных.

Читайте также: Автомобиль загорелся в Ходынском тоннеле на севере Москвы