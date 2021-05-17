Возгорание мусора произошло у жилого дома на севере столицы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Ильменский проезд, 15Ас3 Карта всех событий

На севере столицы произошло возгорание мусора. Об этом в понедельник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», возгорание произошло на Ильменском проезде, дом 15а, строение 3. Площадь пожара оценивается в 500 квадратных метро. Из-за ветра огонь распространяется довольно быстро. Уточняется, что пожару присвоен первый ранг сложности из пяти возможных.

Видео: Telegram-канал «Новости Москвы»

Ранее «ВМ» писала, что в тоннеле на севере столицы загорелся грузовой автомобиль. Возгорание грузовика произошло в Ходынском тоннеле. Вскоре оно было ликвидировано.

Читайте также: Силовики нашли у пошутившего о подготовке нападения на школу подростка оружие