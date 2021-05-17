Возгорание мусора произошло у жилого дома на севере столицы
На севере столицы произошло возгорание мусора. Об этом в понедельник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По словам источника «ВМ», возгорание произошло на Ильменском проезде, дом 15а, строение 3. Площадь пожара оценивается в 500 квадратных метро. Из-за ветра огонь распространяется довольно быстро. Уточняется, что пожару присвоен первый ранг сложности из пяти возможных.
Ранее «ВМ» писала, что в тоннеле на севере столицы загорелся грузовой автомобиль. Возгорание грузовика произошло в Ходынском тоннеле. Вскоре оно было ликвидировано.
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