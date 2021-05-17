Силовики нашли у пошутившего о подготовке нападения на школу подростка оружие

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

В Москве подросток рассказал своей подруге, что хочет устроить стрельбу в школе. Девушка заявила об этом в полицию. По данному факту силовики организовали проверку. В ходе обысков у подростка дома нашли оружие. Об этом стало известно в понедельник, 17 мая.

16-летний юноша рассказал своей подруге, что собирается прийти в школу и расстрелять одноклассников. Девушка незамедлительно сообщила об этом маме. Последняя в свою очередь рассказала о планах подростка в полиции.

Правоохранители приехали в квартиру, где проживает 16-летний подросток. Испуганный юноша заявил, что решил пошутить, и ничего подобного на самом деле не планировал. Однако в доме школьника нашли две единицы пневматического оружия, револьвер и пустой тубус от гранатомета, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала стрельбы. Им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство», максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину.

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