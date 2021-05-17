Около 100 грамм марихуаны обнаружили у пассажира такси в Москве
Столичная полиция задержала молодого человека, который перевозил в такси наркотическое вещество. Об этом в понедельник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД по городу.
Сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль такси в Остаповском проезде. При виде правоохранителей пассажир такси стал заметно нервничать. В ходе досмотра у него обнаружили 49 свертков, в которых было вещество растительного происхождения. Последующая экспертиза показала, что это марихуана общей массой около 100 грамм.
В пресс-службе ведомства уточнили, что наркотики перевозил 23-летний житель столицы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
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