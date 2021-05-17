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Силовики задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании 17-летней девушки
Фото: tekstilschiky.mos.ru

Силовики задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании 17-летней девушки

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, улица Покровка Карта всех событий

В столице силовики задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Об это в понедельник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел ночью 16 мая на улице Покровка. 17-летняя девушка стояла на улице, когда к ней подошел незнакомец. Они разговорились. Через какое-то время молодая девушка сказала, что ей нужно в уборную. Злоумышленник предложил проводить ее, но повел в другое помещение. Там он набросился на 17- летнюю девушку и изнасиловал ее. После содеянного преступник скрылся.

Вскоре полиция задержала подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». По информации источника «ВМ» в правоохранительных органах, задержанным оказался 31-летний безработный гражданин Таджикистана. Также уточняется, что нападение произошло недалеко от бара на Покровке.

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