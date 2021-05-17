Конфликт со стрельбой произошел на строительном рынке в Новой Москве
Россия, Москва, Калужское шоссе Карта всех событий
На строительном рынке в Новой Москве произошла стрельба. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД в понедельник, 17 мая.
Инцидент случился на одном из рынков на Калужском шоссе. В ходе конфликта один из его участников ранил другого в руку, выстрелив из травматического оружия.
Двух людей доставили в полицию, отмечает ТАСС.
Ранее сообщалось, что главе СК доложат о ходе дела охранника, который выстрелил в ребенка в Москве.
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