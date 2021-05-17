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Мужчина ударил сотрудника ДПС и натравил на него собаку на юге Москвы
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Мужчина ударил сотрудника ДПС и натравил на него собаку на юге Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, метро Лесопарковая Карта всех событий

Мужчина напал на сотрудника ДПС и натравил на него собак на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в понедельник, 17 мая.

По предварительным данным, молодой человек 1996 года рождения ударил сотрудника в лицо около станции метро «Лесопарковая». После этого он натравил свою собаку, которая укусила сотрудника ДПС.

Следком проводит проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что охранник магазина выстрелил из сигнального пистолета в ребенка.

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