Мужчина ударил сотрудника ДПС и натравил на него собаку на юге Москвы
Россия, Москва, метро Лесопарковая Карта всех событий
Мужчина напал на сотрудника ДПС и натравил на него собак на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в понедельник, 17 мая.
По предварительным данным, молодой человек 1996 года рождения ударил сотрудника в лицо около станции метро «Лесопарковая». После этого он натравил свою собаку, которая укусила сотрудника ДПС.
Следком проводит проверку по данному факту.
Ранее сообщалось, что охранник магазина выстрелил из сигнального пистолета в ребенка.
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