Бастрыкину доложат о ходе дела охранника, который выстрелил в ребенка в Москве

Фото: СК РФ

Главе Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину доложат о ходе дела охранника, который выстрелил из сигнального пистолета в мальчика в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе СК в понедельник, 17 мая.

— Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, а также поставил его результаты на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится на сайте ведомства.

Напомним, в пятницу, 14 мая, сотрудник охраны в Москве выстрелил в маленького мальчика из сигнального пистолета, пока тот катался на самокате. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

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