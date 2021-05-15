Охранник магазина выстрелил в 10-летнего мальчика из сигнального пистолета в Москве

Фото: СК РФ

Россия, Москва, улица Паустовского Карта всех событий

Охранник продуктового магазина выстрелил из сигнального пистолета в 10-летнего мальчика в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по городу.

Инцидент произошел поздно вечером в пятницу, 14 мая, на улице Паустовского. Сотрудник охраны выстрелил в маленького мальчика из сигнального пистолета, пока тот катался на самокате.

По данному факту организована доследственная проверка.

В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Он был доставлен в одно из столичных медицинских учреждений для обследования.

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