Движение на ТТК в Москве сильно затруднено из-за столкновения четырех автомобилей
Россия, Москва, Лужнецкая эстакада Карта всех событий
Авария с участием четырех автомобилей произошла на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) на Лужнецкой эстакаде. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в субботу, 15 мая.
По предварительной информации, в ДТП есть пострадавшие.
Для проезда транспорта свободны две полосы, однако движение сильно затруднено. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда.
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