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Движение на ТТК в Москве сильно затруднено из-за столкновения четырех автомобилей
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Движение на ТТК в Москве сильно затруднено из-за столкновения четырех автомобилей

Полина Долганова

Происшествия
Россия, Москва, Лужнецкая эстакада Карта всех событий

Авария с участием четырех автомобилей произошла на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) на Лужнецкой эстакаде. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в субботу, 15 мая.

По предварительной информации, в ДТП есть пострадавшие.

Для проезда транспорта свободны две полосы, однако движение сильно затруднено. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда.

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