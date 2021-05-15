Движение на ТТК в Москве сильно затруднено из-за столкновения четырех автомобилей

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Россия, Москва, Лужнецкая эстакада Карта всех событий

Авария с участием четырех автомобилей произошла на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) на Лужнецкой эстакаде. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в субботу, 15 мая.

По предварительной информации, в ДТП есть пострадавшие.

Для проезда транспорта свободны две полосы, однако движение сильно затруднено. Водителям рекомендуется выбирать пути объезда.

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