Мужчину с 250 граммами наркотиков задержали на юго-востоке Москвы

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Выхино-Жулебино Карта всех событий

Мужчину, который имел при себе 250 граммов героина, задержали на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по городу в пятницу, 14 мая.

Инцидент произошел в районе Выхино-Жулебино. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль марки Kia, пассажиром в котором был 31-летний мужчина. Он стал нервничать, поэтому его обыскали и нашли 96 свертков с героином. Подозреваемый рассказал, что он хотел реализовать вещество.

Мужчину отправили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о том, что две женщины пострадали во время пожара в Электростали.

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