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Адвокаты Ефремова подали жалобу на решение Мосгорсуда по делу о ДТП
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Адвокаты Ефремова подали жалобу на решение Мосгорсуда по делу о ДТП

Полина Долганова

Происшествия

Адвокаты актера Михаила Ефремова подали кассационную жалобу на решение Мосгорсуда, который сократил артисту срок отбывания наказания. Об этом в среду, 26 мая, сообщила пресс-секретарь Пресненского районного суда Лела Кокая.

Отмечается, что жалобу подали адвокаты Петр Хархорин и Роман Филиппов.

— Защитники Ефремова просят отменить апелляционное определение Московского городского суда от 22 октября 2020 года и передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение, — приводит слова пресс-секретаря агентство городских новостей «Москва».

СПРАВКА «ВМ»

8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал актер Михаил Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался. Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев. Суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына Захарова.

7 апреля Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал материалы дела в отношении А. Кобеца, А. Гаева и Т. Бадасяна, обвиняемых в лжесвидетельстве по делу актера Михаила Ефремова.

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