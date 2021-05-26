ФСИН опровергала сообщение об этапировании Михаила Ефремова в Москву

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области опровергло сообщения об этапировании актера Михаила Ефремова в столицу для проведения следственных действий.

Ранее СМИ сообщили, что актер был доставлен в Москву для следственных действий и отпущен под домашний арест.

ФСИН заявила, что эти сообщения являются ложными, передает РИА Новости.

— Данная информация не соответствует действительности. Осужденный Ефремов М. О. в настоящее время отбывает наказание в том же исправительном учреждении в Белгородской области, — говорится в сообщении ведомства.

СПРАВКА «ВМ»

8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал актер Михаил Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался. Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев. Суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына Захарова.

7 апреля Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал материалы дела в отношении А. Кобеца, А. Гаева и Т. Бадасяна, обвиняемых в лжесвидетельстве по делу актера Михаила Ефремова.

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