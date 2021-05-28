Обвиняемый в убийстве трех человек предстанет перед судом в Одинцове

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Перед судом в Одинцове предстанет 26-летний ранее судимый мужчина, который подозревается в убийстве трех человек и изнасиловании. Об этом в пятницу, 28 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, убийство двух человек мужчина совершил 18 октября 2019 года. В этот день он распивал спиртное с неизвестным собутыльником в заброшенном здании в селе Жаворонки (Одинцовский городской округ). В процессе между мужчинами разгорелась ссора, в результате которой подозреваемый повалил оппонента на пол, избил его, а затем, связав оберткой провода, оттащил к расположенному неподалеку колодцу. После этого он вернулся в заброшенное здание, куда через некоторое время зашел еще один незнакомец. С ним подозреваемый также повздорил, а затем поступил аналогичным способом: избил, связал и оттащил к колодцу, куда скинул оба тела.

Спустя семь месяцев, 25 апреля 2020 года, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал незнакомую женщину, а затем задушил ее шнурком.

Расследуя дело в отношении мужчины, следователи провели более 10 допросов, а также более 10 экспертиз, среди которых биологическая, генетическая, комплексная психолого-психиатрическая и судебно-медицинская.

— Собранные по уголовному делу доказательства и результаты экспертиз легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу, — заключила Ольга Врадий.

Ранее приезжий мужчина пострадал в результате поножовщины на юге Москвы.

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