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Продолжала веселиться: появились подробности убийства мужчины на юго-востоке столицы
Фото: СК РФ

Продолжала веселиться: появились подробности убийства мужчины на юго-востоке столицы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Шарикоподшипниковская улица, 13с33 Карта всех событий

Стали известны подробности убийства женщиной своего собутыльника, которое произошло в четверг, 27 мая, на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Напомним, в квартире многоэтажного дома на улице Шарикоподшипниковской между хозяйкой жилища и ее гостем произошел конфликт за распитием горячительных напитков. В результате ссоры женщина схватилась за нож и нанесла оппоненту не менее десяти ударов, от которых он скончался на месте. После этого хозяйка квартиры вытащила тело погибшего на лестничную клетку и оставила его между 9-м и 10-м этажами. Погибшему мужчине было 35 лет.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую на Автозаводской улице, которая как ни в чем не бывало продолжала распивать спиртные напитки со своим сожителем. В ходе задержания женщина призналась в совершении преступления.

Задержанной оказалась 38-летняя местная жительница, которая ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее сообщалось, что труп мужчины с множественными колото-резаными ранениями обнаружили в подъезде дома.

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